जलपाईगुड़ी: शांत नदी में अचानक आया सैलाब, मूर्ति विसर्जन के लिए उतरे लोगों पर टूटा मौत का कहर, VIDEO

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के माल नदी में बुधवार रात को लोग मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे. सैकड़ों की भीड़ नदीं में उतरी हुई थी. नदी का पानी कम था. लोग पूजा अर्चना करते हुए मां दुर्गा को विदा कर रहे थे. तभी अचानक से वहां चीख पुकार मच गई. लोग नदी से निकलकर इधर-उधर भागने की कोशिश करने लगे. लाउडस्पीकर से घोषणा की जाने लगी कि सभी अपने अपने संबंधियों को पकड़ लें और तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले आएं.

दरअसल जिस माल नदीं का पानी शांत था वहां अचानक से तेज धारा बहने लगी. नदी का जो पानी पहले घुटनों तक था उसमें लोग डूबने लगे. पानी की धारा इतनी तेज भी लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया. देखते ही देखते कई लोग इस बाढ़ में डूबने लगे. इस घटना में अबतक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. और अभी भी कई लोग लापता हैं. ये घटना रात 8.30 बजे की है.

जलपाईगुड़ी के मजिस्ट्रेट मौमिता गोदारा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, "नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया और लोग उसमें बहने लगे, अबतक 8 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है, लगभग 50 लोगों को बचाया जा चुका है." 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

#WATCH | WB: Flash flood hits Mal River in Jalpaiguri during Durga Visarjan; 7 people dead, several feared missing



Many people were trapped in river & many washed away. Bodies of 7 people were recovered. NDRF& civil defence deployed; rescue underway: Jalpaiguri SP Debarshi Dutta pic.twitter.com/cRT3nnp7Gz