IRCTC Package: घूमना चाहते हैं वाराणसी? IRCTC लेकर आया है यह खास पैकेज, ट्रेन ट्रैवल समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

IRCTC Package for KASHI YATRA: आजादी का अमृत महोत्सव और 'देखो अपना देश' के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) वाराणसी की यात्रा करा रहा है. आईआरसीटीसी ने वाराणसी के लिए "DIVYA KASHI YATRA" नाम का विशेष पैकेज शुरू किया है. यह पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. जिसकी शुरुआत 22 मार्च 2022 से होने जा रही है.

पैकेज में क्या है शामिल?

IRCTC इस टूर पैकेज के जरिए वाराणसी के सबसे ज्यादा आकर्षक स्थलों को कवर कर रहा है. 4 रात और 5 दिन का यह पैकेज मात्र 24500 /- रुपये प्रति व्यक्ति है. इसकी शुरुआत 22 मार्च को होगी और 29 मार्च तक चलेगा. इस दौरता आपको सारनाथ स्मारक, कालभैरव मंदिर, वाराणसी के घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर और गलियारा, गंगा आरती, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर, पंच कोशी यात्रा के पांच प्रसिद्ध मंदिर: कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलेश्वर के दर्शन कराये जाएंगे.

