scorecardresearch
 

Feedback

IRCTC Tour Package: पर्यटन और धार्मिक स्थलों की यात्रा का शानदार मौका, जानें बुकिंग डिटेल्स और खर्च

अगर आप धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो IRCTC के टूर पैकेज की मदद से साल 2025 के अंत में या नए साल 2026 में ट्रिप प्लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं IRCTC के पैकेज में क्या सुविधाएं मिलेंगी और कितना खर्च आएगा औ. साथ ही जानिए आप कैसे इस टूप पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं.

Advertisement
X
IRCTC के साथ कीजिए धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा (Photo: Unsplash)
IRCTC के साथ कीजिए धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा (Photo: Unsplash)

अगर आप भी साल के अंत में या नए साल 2026 में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC के ये टूर पैकेज आपके लिए एक अच्छा अवसर बन सकते हैं. आप इन यात्राओं को अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी 
IRCTC ने इन टूर पैकेजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. IRCTC ने बताया कि देश के विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु IRCTC अलग-अलग टूर पैकेजों का संचालन कर रहा है.

इसमें हैदराबाद-श्री शैलम-रामोजी फिल्म सिटी टूर पैकेज है, जो 28 नवंबर, 30 जनवरी और 19 मार्च को दिल्ली से आरंभ होगा. इस पैकेज में 3 रात व 4 दिन की यात्रा की जाएगी. इस यात्रा को आप ₹33,400/- प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

IRCTC Tour Package: लखनऊ से गुजरात तक फ्लाइट ट्रिप 
IRCTC tour package to visit Jagannath Puri, Nandan Kanan and Chilika Lake
जगन्नाथ पुरी से लेकर सूर्य मंदिर तक के दर्शन, चिल्का झील घूमने का भी मौका, बुक करें ये टूर पैकेज 
Bharat Gaurav Tourist Train For South India Tour (File Photo- IRCTC)
नए साल में प्लान करें दक्षिण भारत की ट्रिप, टूर पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं 
IRCTC launches special flight tour packages
कच्छ के रण समेत कई जगह घूमने का मौका, रहने-खाने की भी सुविधा, जानें खर्च 
IRCTC Thailand Tour Package Details (File Photo- ITG)
थाईलैंड की हसीन वादियों की करें सैर, होटल में ठहरने-खाने समेत मिलेंगी ये सुविधाएं 

इसी क्रम में IRCTC इंदौर, उज्जैन यात्रा सेवा का संचालन कर रहा है. जो 15 नवंबर, 25 दिसंबर, 12 फरवरी और 21 मार्च को दिल्ली से शुरू होगी. यह यात्रा 3 रात और 4 दिन की होगी. इस यात्रा की शुरुआत ₹25,800/- प्रति व्यक्ति से है.

इसके अलावा IRCTC ने केरल एयर पैकेज की भी जानकारी दी है. इसमें आप 5 रात व 6 दिन की यात्रा कर सकते हैं इसके यात्रा की शुरुआत आप 44,900/- प्रति व्यक्ति से कर सकते हैं. आप इन यात्राओं की बुकिंग या अधिक जानकारी के लिए irctctourism.com पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement