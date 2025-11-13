IRCTC Tour Package: पर्यटन और धार्मिक स्थलों की यात्रा का शानदार मौका, जानें बुकिंग डिटेल्स और खर्च

अगर आप भी साल के अंत में या नए साल 2026 में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC के ये टूर पैकेज आपके लिए एक अच्छा अवसर बन सकते हैं. आप इन यात्राओं को अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

IRCTC ने इन टूर पैकेजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. IRCTC ने बताया कि देश के विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु IRCTC अलग-अलग टूर पैकेजों का संचालन कर रहा है.

इसमें हैदराबाद-श्री शैलम-रामोजी फिल्म सिटी टूर पैकेज है, जो 28 नवंबर, 30 जनवरी और 19 मार्च को दिल्ली से आरंभ होगा. इस पैकेज में 3 रात व 4 दिन की यात्रा की जाएगी. इस यात्रा को आप ₹33,400/- प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं.

इसी क्रम में IRCTC इंदौर, उज्जैन यात्रा सेवा का संचालन कर रहा है. जो 15 नवंबर, 25 दिसंबर, 12 फरवरी और 21 मार्च को दिल्ली से शुरू होगी. यह यात्रा 3 रात और 4 दिन की होगी. इस यात्रा की शुरुआत ₹25,800/- प्रति व्यक्ति से है.

इसके अलावा IRCTC ने केरल एयर पैकेज की भी जानकारी दी है. इसमें आप 5 रात व 6 दिन की यात्रा कर सकते हैं इसके यात्रा की शुरुआत आप 44,900/- प्रति व्यक्ति से कर सकते हैं. आप इन यात्राओं की बुकिंग या अधिक जानकारी के लिए irctctourism.com पर जा सकते हैं.

