जगन्नाथ पुरी से लेकर सूर्य मंदिर तक के दर्शन, चिल्का झील घूमने का भी मौका, अभी बुक करें ये टूर पैकेज

IRCTC ने लखनऊ से ओडिशा के लिए 'टेंपल टूर ऑफ पुरी एंड कोणार्क डांस फेस्टिवल' नाम से हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज में भुवनेश्वर, नंदनकानन, पुरी, चिल्का और कोणार्क के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल है. इसमें थ्री स्टार होटल में ठहरने और खाने-पीने की सुविधा भी उपलब्ध है.

IRCTC tour package to visit Jagannath Puri, Nandan Kanan and Chilika Lake
IRCTC tour package to visit Jagannath Puri, Nandan Kanan and Chilika Lake

अगर आप साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो IRCTC आपके लिए एक शानदार हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. जिसका नाम "टेंपल टूर ऑफ पुरी एंड कोणार्क डांस फेस्टिवल" है. यह हवाई टूर पैकेज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ओडिशा के लिए लॉन्च किया जा रहा है. चार रात और 5 दिनों का यह टूर पैकेज एक दिसंबर से पांच दिसंबर तक संचालित किया जाएगा. जिसमें पर्यटकों को भुवनेश्वर, नंदनकानन, पुरी, चिल्का, और कोणार्क का भ्रमण कराया जाएगा.

टूर पैकेज में क्या होगा खास?

इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से भुवनेश्वर जाने की और भुवनेश्वर से लखनऊ आने की सीधी व्यवस्था फ्लाइट के माध्यम से की गई है. खान-पान एवं ठहरने के लिए थ्री स्टार होटल में व्यवस्था की गई है. यात्रा के दौरान नंदन कानन उद्यान, धौली स्तूप, गोल्डन समुद्र तट, जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील, अलारनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर आदि का भ्रमण कराया जाएगा.

इतना होगा किराया 

इस टूर में एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 48900/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 38600/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 36100/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रु. 29700/-, बेड सहित एवं  मूल्य रु. 28000/- बिना बेड के होगा.

 इस तरह करें बुकिंग 

IRCTC उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने इस टूर पैकेज की बुकिंग के संदर्भ में बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुकिंग की जाएगी. इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन  भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.
लखनऊ. 8287930911/9236391911/8287930902
कानपुर. 8287930926
 

