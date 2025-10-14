IRCTC: भारत से ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएं तो कितने रुपये होंगे खर्च? यहां चेक करें टूर पैकेज की डिटेल

अगर आप भी भारत से बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाने का आइडिया भी कुछ बुरा नहीं है. IRCTC के जरिए 12 दिनों में ऑस्ट्रेलिया का यादगार सफर आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है. आईआरसीटीसी ने इस यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है, आइए जानते हैं इस टूर पैकेज की डिटेल.
IRCTC के टूर पैकेज की डिटेल
आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि यह यात्रा 12 दिनों की होने वाली है. इस यात्रा में आपको 4 ड्रीम शहरों में घूमने का मौका मिलेगा. ये 4 शहर मेलबर्न, केर्न्स, गोल्ड कोस्ट और सिडनी होंगे. ये उड़ान मुंबई से भरी जाएगी. आईआरसीटीसी ने जानकारी दी कि इस सफर के लिए सीटें लिमिटेड हैं. अगर आप इस सफर पर जाना चाहते हैं तो तुरंत बुक कर सकते हैं.
ये होंगे पैकेज प्राइस (पर पर्सन बेसिस पर):
• सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹4,64,850
• डबल ऑक्यूपेंसी: ₹3,79,400
• ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹3,72,100
• बच्चा (4–11 साल) बेड के साथ: ₹3,24,600
• बच्चा (4–11 साल) बिना बेड: ₹2,92,400
12 days. 4 dream cities. 1 epic escape. Don’t miss IRCTC’s Astonishing Australia flight tour from Mumbai covering Melbourne, Cairns, Gold Coast & Sydney! Seats are limited! Book now!https://t.co/N7Mn7XTYcQ
(packageCode=WMO053)#IRCTCTourism #TravelWithIRCTC #TravelAustralia… pic.twitter.com/GkKZbEEaGI— IRCTC (@IRCTCofficial) October 10, 2025
सम्बंधित ख़बरें
सफर में मिलेंगी ये सुविधाएं
IRCTC का "Astonishing Australia Ex Mumbai" टूर पैकेज आपके लिए शानदार अंतरराष्ट्रीय यात्रा का अनुभव दे सकता है. जिसमें यात्री 11 रात और 12 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के चार प्रमुख शहरों में घूम सकते हैं. इन प्रमुख शहरों में मेलबर्न, केर्न्स, गोल्ड कोस्ट और सिडनी शामिल है. यह यात्रा 11 नवंबर 2025 से शुरू होकर 22 नवंबर 2025 तक चलेगी. पैकेज में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना भी शामिल किया गया है.
अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें.