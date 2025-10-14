scorecardresearch
 

IRCTC: भारत से ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएं तो कितने रुपये होंगे खर्च? यहां चेक करें टूर पैकेज की डिटेल

IRCTC 12 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का मौका दे रहा है, जिसमें आप 4 शहरों की सैर कर सकते हैं. अगर आप भी भारत से बाहर घूमने का विचार बना रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

आईआरसीटीसी ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका दे रहा है (Photo: Unsplash)
आईआरसीटीसी ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका दे रहा है (Photo: Unsplash)

अगर आप भी भारत से बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाने का आइडिया भी कुछ बुरा नहीं है. IRCTC के जरिए 12 दिनों में ऑस्ट्रेलिया का यादगार सफर आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है. आईआरसीटीसी ने इस यात्रा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है, आइए जानते हैं इस टूर पैकेज की डिटेल.

IRCTC के टूर पैकेज की डिटेल 
आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि यह यात्रा 12 दिनों की होने वाली है. इस यात्रा में आपको 4 ड्रीम शहरों में घूमने का मौका मिलेगा. ये 4 शहर मेलबर्न, केर्न्स, गोल्ड कोस्ट और सिडनी होंगे. ये उड़ान मुंबई से भरी जाएगी. आईआरसीटीसी ने जानकारी दी कि इस सफर के लिए सीटें लिमिटेड हैं. अगर आप इस सफर पर जाना चाहते हैं तो तुरंत बुक कर सकते हैं.

ये होंगे पैकेज प्राइस (पर पर्सन बेसिस पर):
•     सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹4,64,850
•     डबल ऑक्यूपेंसी: ₹3,79,400
•     ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹3,72,100
•    बच्चा (4–11 साल) बेड के साथ: ₹3,24,600
•    बच्चा (4–11 साल) बिना बेड: ₹2,92,400


सफर में मिलेंगी ये सुविधाएं
IRCTC का "Astonishing Australia Ex Mumbai" टूर पैकेज आपके लिए शानदार अंतरराष्ट्रीय यात्रा का अनुभव दे सकता है. जिसमें यात्री 11 रात और 12 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के चार प्रमुख शहरों में घूम सकते हैं. इन प्रमुख शहरों में मेलबर्न, केर्न्स, गोल्ड कोस्ट और सिडनी शामिल है. यह यात्रा 11 नवंबर 2025 से शुरू होकर 22 नवंबर 2025 तक चलेगी. पैकेज में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना भी शामिल किया गया है.

अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
