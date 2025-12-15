scorecardresearch
 
कोहरे के कारण IndiGo की फ्लाइट्स पर असर, यात्री यहां चेक करें स्टेटस

दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंडिगो की उड़ानें कैंसिल हो सकती हैं. इंडिगो ने जानकारी दी है कि यात्री फ्लाइट्स का स्टेटस जरूर चेक कर लें. आप ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट के माध्यम से फ्लाइट डिटेल चेक कर सकते हैं.

घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं. (Photo: AFP)
दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है. इस वजह से उड़ानों के संचालन पर असर पड़ रहा है. IndiGo ने जानकारी दी है कि घने कोहरे के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दिनभर में कुछ उड़ानें रद्द की जा सकती हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जांच लें, ताकि एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार से बचा जा सके.

IndiGo ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. IndiGo ने बताया कि यह फैसला असुविधाजनक हो सकता है, खासकर जब आपके ट्रेवल प्लान महत्वपूर्ण हों. टीमें एयरपोर्ट पर संचालन सुचारु रूप से चलाने के लिए लगातार काम कर रही है. स्थिति में होने वाले बदलावों की जानकारी आपको समय पर दी जाएगी.

यात्री समय का ध्यान दें
IndiGo ने बताया है कि सड़क यातायात धीमा रहने की संभावना है, इसलिए आप अतिरिक्त समय लेकर निकलें. यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट या ऐप पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें. अगर उड़ान रद्द होती है, तो आप आसानी से दोबारा बुकिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन रिफंड क्लेम कर सकते हैं. यात्री https://www.goindigo.in/plan-b.html पर जाकर जानकारी पा सकते हैं.

IndiGo ने बताया कि हम एयर ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं. हालात बेहतर होते ही सामान्य उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा.

