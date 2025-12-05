कोई गुस्से में काउंटर पर चढ़ा, कोई रोते हुए मांगता रहा सामान... IndiGo संकट से बेबस यात्रियों के 5 वीडियोज

देश की दिग्गज एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है. दो-तीन दिनों के भीतर ही इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं और कई घंटों की देरी से चल रही हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद - लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सिर्फ शुक्रवार को ही एक हज़ार से ज्यादा फ्लाइटें रद्द होने की वजह से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.

लंबी-लंबी कतारें लगी हैं, लोग घंटों से फंसे हैं और एयरलाइन के पास उन्हें देने के लिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं है. परेशानी का आलम ये रहा कि किसी को एयरपोर्ट से ही अपनी शादी के रिसेप्शन को वर्चुअली अटेंड करना पड़ा, तो एक गर्भवती महिला को अपने सामान के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा.

यात्रियों में गुस्सा, नाराज़गी और थकान साफ झलक रही है.

मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, ग़ुस्से में विदेशी यात्री काउंटर पर चढ़ी

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज़ एक विदेशी यात्री का गुस्सा फूट पड़ा. लंबे इंतज़ार के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर यात्री इंडिगो एयरलाइंस के काउंटर पर चढ़ गई.

यात्री कई घंटों से अपनी फ्लाइट और अगले इंतज़ाम को लेकर जानकारी मांग रही थी, लेकिन एयरलाइन स्टाफ उसकी मदद नहीं कर सका. स्थिति बिगड़ने पर एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य यात्री भी परेशानी ज़ाहिर करते नज़र आए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंडिगो उड़ान कैंसिल - नाराज़ यात्री बोले: ‘पहले बताया क्यों नहीं?’ चेन्नई में हंगामा

चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने हंगामा कर दिया. नाराज़ यात्रियों ने एयरलाइन कर्मचारियों से जवाब मांगे और कहा कि न तो उन्हें पहले जानकारी दी गई और न ही कोई इंतज़ाम.

यह भी पढ़ें: 'फ्लाइटें कैंसिल हो रही थीं तो IndiGo ने टिकट क्यों बेचे', कारोबारी ने कहा- इसके पीछे 'बड़ा स्कैम'

यात्री लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत रिफंड, ठहरने की व्यवस्था या अगले विकल्पों की स्पष्ट जानकारी दी जाए. कई यात्री एयरलाइन स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट पर ही विरोध करते दिखे.

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ यात्रियों का हंगामा, काले कपड़ों में लगाए नारे

बेंगलुरु एयरपोर्ट के अंदर इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ यात्रियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे और लगातार नारे लगा रहे थे - “Indigo… go… go… go…”

फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी से परेशान यात्रियों ने एयरलाइन के रवैये पर नाराज़गी जताई और कहा कि उन्हें न सही जानकारी मिली, न समाधान.

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दंपत्ति की परेशानी, गर्भवती पत्नी के साथ घंटों से सामान का इंतज़ार

बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक दंपत्ति एयरलाइन कर्मचारियों से अपना सामान वापस लेने के लिए परेशान नज़र आ रहा है. वीडियो में महिला बार-बार अपना बैग मांगे जाने की बात कहती है और बताती है कि वह काफी देर से इंतज़ार कर रही हैं.

इसी दौरान उसका पति कर्मचारियों पर नाराज़गी जताते हुए कहता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा. एयरपोर्ट स्टाफ से बातचीत के दौरान दंपत्ति परेशान दिखाई देता है.

'पानी तक नहीं दिया...', फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूटा

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति और भी खराब दिखाई दे रही है. यहां इंडिगो की सभी डॉमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जिसके चलते यात्री पूरी तरह परेशान हैं. आजतक से बातचीत में कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें एयरलाइन की तरफ से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है.

यात्रियों का कहना है कि वे सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, उनके कपड़े और सामान अंदर ही रह गए हैं. शिकायत है कि न उन्हें पानी की बोतल दी जा रही है, न खाना. कुछ यात्रियों ने बताया कि वे सुबह से भूखे बैठे हैं.

यात्रियों ने यह भी कहा कि एयरलाइन ने सिर्फ एक दिन के लिए होटल दिया, लेकिन अगले दिन उन्हें चेक-आउट करने को कह दिया गया, जबकि उनकी फ्लाइट अब तक नहीं चली है. यात्रियों में साफ तौर पर गुस्सा और निराशा देखने को मिली.

