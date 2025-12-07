610 करोड़ रिफंड, 3000 बैग भी लौटाए... 6 दिन की अफरा-तफरी के बाद इंडिगो की 1650 फ्लाइट ट्रैक पर

इंडिगो एयरलाइंस में तकनीकी खराबी और स्टाफ की कमी के कारण पिछले कई दिनों लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स और देरी की समस्या के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने स्टेकहोल्डर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें रिफंड को लेकर निर्देश दिए गए हैं. सूत्रों का कहना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ एक और बैठक करेगा.

और पढ़ें

मंत्रालय के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों में बाधा (Flight Disruptions) के चलते यात्रियों को हुई परेशानी के बीच इंडिगो ने अब तक यात्रियों को कुल ₹610 करोड़ की राशि रिफंड के रूप में वापस कर दी है. इसके साथ ही एयरलाइन ने शनिवार तक देशभर में 3,000 बैगेज भी डिलीवर किए गए हैं.

दरअसल, पिछले हफ्ते इंडिगो के बुकिंग और चेक-इन सिस्टम में अचानक आई गंभीर तकनीकी खराबी के कारण देशभर में सैकड़ों उड़ानें या तो रद्द हो गईं या घंटों देर से चलीं. हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, कई लोगों का सामान भी गायब हो गया था. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा था और मंत्रालय ने इंडिगो से तुरंत कार्रवाई करने को कहा था.

137 डेस्टिनेशन से परिचालन शुरू

संकट के बीच इंडिगो ने अपडेट जारी कर बताया कि सात दिसंबर को 138 में से 137 डेस्टिनेशन पर परिचालन शुरू हो गया है. आज 1,650 से ज्यादा उड़ानें संचालित की गई हैं, जबकि शनिवार को 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ान भरी थी.

Advertisement

इंडिगो ने कहा कि ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) 75% तक पहुंचने की उम्मीद है जो कि शनिवार को 30% था. साथ ही कंपनी का दावा है कि 10 दिसंबर तक पूरा नेटवर्क पूरी तरह स्थिर हो जाएगा.

MoCA की महत्वपूर्ण बैठक

एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के कार्यालय ने बताया कि सभी एयरपोर्ट की रियल टाइम स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. राम मोहन नायडू के ऑफिस ने बताया कि एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए, कई स्टेक होल्डर्स (हितधारकों) के साथ बैठकें की गईं और पिछले चार दिनों से हवाई अड्डों की रियल टाइम स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

उन्होंने कहा कि सभी ऑपरेटरों, हवाई अड्डा निदेशकों, ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसियों और अन्य सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं. ऑपरेटरों को फंसे हुए यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

उन्होंने रिफंड के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इंडिगो को रद्दीकरण के बारे में यात्रियों को समय पर सूचित करने और रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए आज रात 8:00 बजे तक सभी रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया गया है. विमानन नेटवर्क अब पूरी तरह से सामान्य स्थिति की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक सुधारात्मक उपाय जारी रहेंगे.

---- समाप्त ----