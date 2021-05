Indian Railways: चक्रवाती तूफान 'यास' का अलर्ट, एक दर्जन ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

Railways Trains Cancelled due to Cyclone: ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवाती तूफान यास (Cyclone yaas) का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग द्वारा जारी तूफान के अलर्ट के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railways) ने हावड़ा-यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत एक दर्जन ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है.

दरअसल, मौसम विभाग ने 22 मई से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबुक 26 मई को तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट तक पहुंचने की संभावना है. तूफान यास के खतरे को देखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे हाई अलर्ट पर है. रेलवे ने (South Western Railways) एक दर्जन ट्रेनों को 24 से 26 मई तक रद्द कर दिया है. इसमें बंगाल और ओडिशा की ट्रेनें शामिल हैं.

