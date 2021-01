Indian Railways: यात्रियों के लिए खुशखबरी! जल्द शुरू होंगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने जहां कई ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है. वहीं, कुछ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है. रेलवे ने जिन ट्रेनों की अवधि बढ़ाई है, उनमें हावड़ा से धनबाद होकर चलने वाली बाड़मेर स्पेशल ट्रेन, गोमो होकर चलने वाली भुवनेश्वर-आनंद विहार स्पेशल समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं.

रेलवे के मुताबिक जिन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं उनके लिए टिकट की बुकिंग 23 जनवरी से की जा सकती है. वहीं, पश्चिम रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की बढ़ी संख्या व उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद से पुणे, भुज-पुणे तथा भगत की कोठी-पुणे के बीच अतिरिक्त साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, Railway has decided to run 4 pairs of additional special trains from Ahmedabad, Bhuj & Bhagat Ki Kothi to Pune. #specialtrains pic.twitter.com/BROhQarXNd