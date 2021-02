Indian Railway: रेल मंत्रालय ने बनाया Koo App पर अकाउंट, मिलेंगी रेलवे से जुड़ी जानकारी

देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत भारत में सोशल मीडिया ऐप और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के देशी विकल्प Koo App की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्रियों और सरकारी विभागों ने स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग मंच 'कू' का समर्थन किया है. रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) ने भी Koo App पर अकाउंट बना लिया है.

रेल मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि भारतीय रेलवे से जुड़ी कई तरह की अहम सूचनाएं मोबाइल ऐप (कू) Koo App पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. रेलवे से जुड़ी सूचनाएं तत्काल प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय के आधिकारिक Koo अकाउंट को फॉलो किया जा सकता है.

Official Account of Ministry of Railways is also available on Koo App - Winner of Aatmanirbhar App challenge Award.



Do follow us at Koo and get exclusive and latest updates about Indian Railways.https://t.co/Xiy6svX0pE pic.twitter.com/kkjinc64KC