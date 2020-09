Indian Railways: सीमा विवाद के बीच भारत नहीं भूला दोस्ती, नेपाल को दीं दो आधुनिक ट्रेनें

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के बावजूद भी दोस्ती की मिसाल कायम है. भारत और नेपाल के बीच अब जल्द ही रेल सेवा शुरू होने जा रही है. भारत ने नेपाल को दो आधुनिक ट्रेनें सौंपी हैं, जो दिसंबर के मध्य से बिहार के जयनगर और धनुषा जिले के कुर्था के बीच चलेंगी.

रेलवे (Indian Railways) के मुताबिक ये दोनों ट्रेनें जनकपुर शहर के कुर्था से भारत के सीमा से सटे जयनगर के लिए शुरू होंगी. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस हिमालयी राष्ट्र में यह पहली बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) की रेल सेवा होगी. कुर्था से जयनगर तक ट्रेन शुरू होने से दोनों देशों के नागरिकों को लाभ मिलेगा. ये रेल मार्ग 35 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा.

कोंकण रेलवे ने शुक्रवार को जयनगर-कुर्था लाइन के लिए नेपाल रेलवे को दो आधुनिक डीजल-इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DMUC) ट्रेनें सौंप दी हैं. इन ट्रेनों का निर्माण इंटेग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा आधुनिक सुविधाओं और नवीनतम तकनीक के जरिए किया गया है.

India has long cultural ties & cordial relations with Nepal. To give a new dimension to our relations,2 modern DEMU train sets were given to Nepal by Indian Railways.



These train sets will be used for journeys from Jayanagar to Kurtha providing better connectivity to citizens.