Farmers Protest: पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने कुछ ट्रेनों को किया शॉर्ट टर्मिनेट

Punjab Kisan Rail Roko Andolan: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है लेकिन, पंजाब में किसान अभी भी सड़कों पर उतरे हैं. पंजाब के किसान नौकरी, कर्जमाफी समेत अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं. जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित है. जानकारी के मुताबिक, पंजाब के किसान मजदूरों ने कर्ज माफी, नौकरी और दूसरी मांगों को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. आंदोलनकारी किसानों ने अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसके चलते भारतीय रेलवे (Indian Railway) को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि कुछ को टर्मिनेट किया गया है.

आंदोलन के चलते उत्तर रेलवे (Northern Railway) के फिरोजपुर मंडल से चलने वाली तकरीबन 40 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी कि किसान आंदोलन के कारण कुछ ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं. ऐसे में जो यात्री कहीं जाने की योजना बना रहे हैं वे सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जान लें. अन्यथा यात्रा में परेशानी हो सकती है. कुछ ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से तो कुछ ट्रेन आंशिक रूप से प्रभावित हैं.

ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी-

Cancelled Trains: रद्द की गईं ये ट्रेन

ट्रेन संख्या 14619, फिरोजपुर-अगरतला दिनांक 23 दिसंबर को रद्द रहेगी. देखें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

The Kisan Agitation at various locations on Ferozpur Division of NR is still continue. Passengers are requested to check status of trains before starting for journey through Rail Madad Helpline No. 139 or NTES App or may visit Train Enquiry website.



