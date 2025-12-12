scorecardresearch
 
'अगर वो खुश हैं तो...', कब साइन होगा भारत-US के बीच FTA? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर अमेरिका को भारत का प्रस्ताव पसंद है, तो उसे तुरंत FTA पर साइन कर देना चाहिए. उन्होंने बताया कि डील पर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी समयसीमा पर दबाव बनाकर समझौता नहीं होना चाहिए.

पीयूष गोयल ने कहा कि डील तभी होगी जब दोनों पक्षों को फायदा हो. (File Photo: ITG)
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अगर वॉशिंगटन को भारत का ऑफर पसंद है, तो अमेरिका को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर तुरंत साइन कर देने चाहिए. पीयूष गोयल ने ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत के प्रस्ताव की सराहना किए जाने का स्वागत किया, लेकिन भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित इस ट्रेड डील पर साइन होने की कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया.

'अगर वे खुश हैं तो तुरंत साइन कर दें'

पीयूष गोयल अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को भारत की ओर से 'अब तक का सबसे अच्छा ऑफर' मिला है. उन्होंने कहा, 'अगर वे खुश हैं, तो उन्हें तुरंत साइन कर देना चाहिए.' उन्होंने भारत के प्रस्ताव के बारे में बताने से मना कर दिया.

मंत्री ने बताया कि ट्रेड डील पर अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है और वर्तमान में भारत आए अमेरिका के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर की यात्रा किसी नए दौर की बातचीत के लिए नहीं है, बल्कि एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए है.

'डेडलाइन के दबाव में डील नहीं होनी चाहिए'

पीयूष गोयल हाल के महीनों में चिली, इजरायल और न्यूजीलैंड समेत कई देशों के साथ FTA पर काम कर रहे हैं. इस बीच, जब उनसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की उस टिप्पणी पर सवाल पूछा गया कि यह डील अगले साल मार्च तक साइन हो जाएगी, तो गोयल ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और वे किसी समयसीमा पर टिप्पणी नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा, 'डील तभी होती है जब दोनों पक्षों को फायदा हो. डेडलाइन के दबाव में समझौता नहीं होना चाहिए.'

