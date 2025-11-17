scorecardresearch
 

जहां इनोवेशन को मिलेगा पॉलिसी का साथ... India Today Energy Conclave में शिरकत करेंगे ये दिग्गज

दिल्ली के हयात रीजेंसी में इंडिया टुडे एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 आयोजित हुआ, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों और उद्योग नेताओं ने भारत की भविष्य की ऊर्जा रणनीति पर चर्चा होगी. कार्यक्रम में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव, 500 GW सौर लक्ष्य, विंड पावर, न्यूक्लियर भविष्य, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और स्टार्टअप नवाचार जैसे विषय शामिल होंगे.

भारत की ऊर्जा यात्रा के नए अध्याय पर चर्चा करने के लिए मंच पर जुटेंगे देश-दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ (Photo: ITG)
इंडिया टुडे मैगजीन 18 नवंबर, 2025 को इंडिया टुडे एनर्जी कॉन्क्लेव (India Today Energy Conclave) आयोजित करने जा रहा है. कार्यक्रम हयात रीजेंसी, नई दिल्ली में होगा. इसमें सौर ऊर्जा, परमाणु भविष्य और ग्रीन एनर्जी पर बात होगी.

India Today Energy Conclave 2025 इवेंट का पूरा शेड्यूल यहां देखिए

सुबह 11:00 बजे से 11:10 बजे तक: इंट्रोडक्टरी स्पीच

11:10 सुबह से 11:45 बजे तक: जीवाश्म से भविष्य तक: वैश्विक ऊर्जा पुनर्गठन के बीच भारत की तेल भूमिका की पुनर्कल्पना

  • डीके सर्राफ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के पूर्व अध्यक्ष
  • श्रीकांत माधव वैद्य, पूर्व अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
  • राजदूत, डीपी श्रीवास्तव, विशिष्ट फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन

11:45 बजे से 12:00 बजे तक: भारत के हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना: दुर्लभ मृदा खनिज अनिवार्यता

  • रूपवंत सिंह, गुजरात खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक

दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे तक: सौर ऊर्जा: 2030 तक 500 गीगावाट की चुनौती को पूरा करना

  • श्रीवत्सन अय्यर - ग्लोबल सीईओ, हीरो फ्यूचर एनर्जीज
  • अलेक्जेंडर होगेवेन रटर, अनुसंधान प्रबंधक, पावर सेक्टर लीड, थर्ड डेरिवेटिव
  • सुब्रह्मण्यम पुलिपका, सीईओ, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया
  • सुजाता यू जी. उपाध्यक्ष, इन्वेस्ट इंडिया

12:35 बजे से 1:00 बजे तक: ऊर्जा 2030: भारत की स्वच्छ क्रांति को बैंक योग्य और समावेशी बनाना

  • वैशाली निगम सिन्हा, सह-संस्थापक, रीन्यू और अध्यक्ष, सस्टेनेबिलिटी

दोपहर 1:00 बजे से 1:30 बजे तक: पवन ऊर्जा: दूसरा आगमन

  • जेपी चलसानी, सीईओ, सुजलॉन ग्रुप
  • मिलिंद कुलकर्णी, सीईओ, अदानी विंड
  • वर्चस्वी गगल, सीईओ, दत्ता इंफ्रा
  • संजीव अग्रवाल, सीईओ, आईनॉक्स विंड

दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक: लंच ब्रेक

दोपहर 2:15 बजे से 3:00 बजे तक: ट्रांसमिशन और वितरण: और भी स्मार्ट पावर ग्रिड की खोज

  • घनश्याम प्रसाद, अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
  • अरुण शर्मा, सीईओ रेसोनिया लिमिटेड
  • संबितोस महापात्रा, पार्टनर और लीडर, जलवायु एवं ऊर्जा, पीडब्ल्यूसी इंडिया
  • नवीन श्रीवास्तव, निदेशक परिचालन, पीजीसीआईएल
  • हर्ष शाह, प्रबंध निदेशक, इंडीग्रिड
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दोपहर 3:00 बजे से 3:30 बजे तक: छोटा ही सुंदर है: नया परमाणु भविष्य

  • आलोक मिश्रा, कंट्री डायरेक्टर, वेस्टिंगहाउस इंडिया
  • रवि बी ग्रोवर, सदस्य, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग
  • प्रोफेसर राजीव नयन, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जामिया मिलिया इस्लामिया
  • वी. राजेश, निदेशक (तकनीकी), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)

दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक: भविष्य को सशक्त बनाना: भंडारण के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना

  • अजय शंकर, पूर्व वाणिज्य सचिव, वरिष्ठ शोध अध्येता, टेरी
  • राहुल वालावलकर, संस्थापक, नेत्रा
  • हिरेन शाह, संस्थापक और सीईओ, रीप्लस
  • टोबियास विंटर, निदेशक, इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम

शाम 4:00 बजे से 4:15 बजे तक: नवाचार को बढ़ावा: भारत के ऊर्जा स्टार्टअप कैसे एक हरित भविष्य को आकार दे रहे हैं

  • तान्या सिंघल, संस्थापक सोलरएराइज़

शाम 4.15 बजे से 4:30 बजे तक

  • डॉ. प्रवीण रॉय, वैज्ञानिक प्रभाग के प्रमुख, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

शाम 4:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक: भारत के महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना

  • प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

शाम 5.00 बजे से: चाय

---- समाप्त ----
