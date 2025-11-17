जहां इनोवेशन को मिलेगा पॉलिसी का साथ... India Today Energy Conclave में शिरकत करेंगे ये दिग्गज
दिल्ली के हयात रीजेंसी में इंडिया टुडे एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 आयोजित हुआ, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों और उद्योग नेताओं ने भारत की भविष्य की ऊर्जा रणनीति पर चर्चा होगी. कार्यक्रम में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव, 500 GW सौर लक्ष्य, विंड पावर, न्यूक्लियर भविष्य, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और स्टार्टअप नवाचार जैसे विषय शामिल होंगे.
भारत की ऊर्जा यात्रा के नए अध्याय पर चर्चा करने के लिए मंच पर जुटेंगे देश-दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ (Photo: ITG)
इंडिया टुडे मैगजीन 18 नवंबर, 2025 को इंडिया टुडे एनर्जी कॉन्क्लेव (India Today Energy Conclave) आयोजित करने जा रहा है. कार्यक्रम हयात रीजेंसी, नई दिल्ली में होगा. इसमें सौर ऊर्जा, परमाणु भविष्य और ग्रीन एनर्जी पर बात होगी.
India Today Energy Conclave 2025 इवेंट का पूरा शेड्यूल यहां देखिए
सुबह 11:00 बजे से 11:10 बजे तक: इंट्रोडक्टरी स्पीच
11:10 सुबह से 11:45 बजे तक: जीवाश्म से भविष्य तक: वैश्विक ऊर्जा पुनर्गठन के बीच भारत की तेल भूमिका की पुनर्कल्पना