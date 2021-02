India Today Conclave 2021: राजनीति से लेकर कला तक होगी चर्चा, ये हस्तियां रहेंगी मौजूद

पश्चिम बंगाल और असम की चुनावी सरगर्मियों के बीच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 का आयोजन हो रहा है. 11 और 12 फरवरी तक आयोजित इस महामंच पर असम, अरुणाचाल की सियासी बिसात और बंगाल की कला-संस्कृति और विरासत से लेकर आर्थिक तरक्की तक पर गहरी चर्चा जारी है. गुरुवार को मंच पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व निनॉन्ग एरिंग, पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई हस्तियां पहुंचीं.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 का आज दूसरा दिन है और इसके सभी सत्र दर्शकों को राजनीति, कला और बंगाल में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से रू-ब-रू कराएंगे.

पावर पॉलिटिक्स विषय से आज के सत्र की शुरुआत टीएमसी के नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन से होगी. Battle for Bengal: Ram vs Durga विषय वाले दूसरे सत्र में राजनीतिक पार्टियों के सांसद होंगे जिसमें वो अपना पक्ष रखेंगे. इसी तरह कला संस्कृति को लेकर भी चर्चा होगी. इसमें कला संस्कृति की मौजूदा स्थिति से लेकर अतीत की झलक देखने को मिलेगी.

बहरहाल, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट का यह सिलसिला 2017 में शुरू हुआ था और इस बार इसका चौथा आयोजन कोलकाता के आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में हो रहा है. क्या कुछ होगा आज के कॉन्क्लेव में, कौनसी दिग्गज हस्तियां बंगाल पर बात करती दिखेंगी, इसकी एक झलक देख लेते हैं.



11.00 am—11.30 am: POWER POLITICS: Personality cult vs ideology: How to reach a balance?

वक्ता

• डेरेक ओ ब्रायन, टीएमसी, राज्यसभा सांसद

11.30 am—12.15 pm: FLASHPOINT: Battle for Bengal: Ram vs Durga

वक्ता

11.30 am—12.15 pm

• दिलीप घोष, लोकसभा सदस्य और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष

• डॉ. काकोली घोष काकोली घोष दस्तीदार, सांसद

• डॉ. फवाद हलीम, माकपा नेता

• पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता



12.15 pm—12.35 pm: NOSTALGIC NOTES: Let’s do cha cha cha: India’s original rock star

Speaker

• उषा उथुप, सिंगर



12.35 pm—1.05 pm: REEL RECALL: Satyajit Ray: The enigma of a legend

Speakers

• श्रीजीत मुखर्जी, फिल्म निर्देशक

• सब्यसाची चक्रवर्ती, एक्टर

• टोटा रॉय चौधरी, एक्टर



1.05 pm—1.35 pm: BUSINESS BOARD: Act East: How to balance policy and pragmatism

Speakers

• हर्षवर्धन नियोतिया, चेयरमैन, अम्बुजा नियोतिया ग्रुप

• हेमंत कनोरिया, चेयरमैन, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड

• चंद्र शेखर घोष, प्रबंध निदेशक, बंधन बैंक

• रुद्र चटर्जी, प्रबंध निदेशक, लक्ष्मी टी



1.35 pm—2.20 pm: LUNCH



2.20 pm—2.50 pm: POLL POSITION: Appropriation of Icons: Whose Netaji? Whose Tagore?

वक्ता

• स्वप्न दासगुप्ता, सांसद

• डॉ. सुगात बोस, इतिहासकार, पूर्व सांसद

• डॉ. सांतनु सेन, सांसद



2.50 pm—3.20 pm: POLITICS REDEFINED: People's politicians: Touching the right chord

वक्ता

• बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री



3.20 pm—4.00 pm: POWER POLITICS: Left with lost landscape: The imperfect future

वक्ता

• सीताराम येचुरी, माकपा महासचिव



4.00 pm–4.30 pm: ICONIC INTERACTION: Being Prasenjit: The master of reinvention

वक्ता

• प्रोसेनजीत चटर्जी, एक्टर

4.30 pm–5.00 pm: NEIGHBOURHOOD NAVIGATION: 50 years of Bangladesh: The future ahead

वक्ता

• लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद जाहिर, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दिग्गज, सैन्य इतिहासकार

• कर्नल अशोक कुमार तारा, 1971 के वरिष्ठ योद्धा

• जनरल शंकर रॉय चौधरी, पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारतीय सेना



5.00 pm–5.30 pm: FUNDAMENTAL FACTS: Campaign Cacophony: The Art of Secular Appeasement

वक्ता

• कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बंगाल प्रभारी



5.30 pm–5.50 pm: ENTERPRISE EXAMPLE: Towards an Aatmanirbhar East India

वक्ता

• संजीव गोयनका, चेयरमैन, आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप



5.50 pm–6.30 pm: POLL POSITION: Politics of Exclusion: CAA vs Assam

वक्ता

• डॉ. हिमंत बिश्व सर्मा, वित्त, असम के स्वास्थ्य, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री