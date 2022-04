India Nepal: नए मुकाम पर भारत-नेपाल की दोस्ती, रेलवे लाइन का उद्घाटन, RuPay कार्ड को भी मंजूरी

भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई. भारत को नेपाल से जोड़ने वाली जयनगर-कुर्था रेल लाइन की शुरुआत की गई.

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि PM देउबा और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से cross-border connectivity initiatives को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई है. जयनगर-कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है. ये लाइन भारत के जयनगर को नेपाल के जनकपुर से जोड़ेगी. पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधारहित आदान-प्रदान के लिए ऐसी योजनायें बेहतरीन योगदान देंगी. पीएम ने कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी वित्तीय कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी:

यही नहीं भारत का पॉपुलर पेमेंट सर्विस RuPay कार्ड अब नेपाल में भी काम करेगा. पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि नेपाल में RuPay कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल क्नेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी. पीएम ने कहा कि अन्य प्रोजेक्ट जैसे नेपाल पुलिस अकेडमी, नेपालगंज में एकीकृत चेकपोस्ट और रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे.

Delegation level talks led by PM @narendramodi and PM @SherBDeuba of Nepal begin.



