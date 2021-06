ओडिशा: तेजाब से भरे ट्रक में सड़क पर लीकेज...टला हादसा

ओडिशा से पश्चिम बंगाल जा रहे तेज़ाब से भरे एक ट्रक में गुरुवार को लीकेज होने के कारण हड़कंप मच गया. ये ट्रक ओडिशा के ब्रह्मपुर से कोलकाता जा रहा था, लेकिन चंपागढ़ के पास ही लीकेज शुरू हो गई. जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की.



गुरुवार देर शाम को जब चंपागढ़ के पास ये घटना हुई तो आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. हालांकि, कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम आई, तब पानी डालकर हालात को काबू में लाने की कोशिश की गई और लीकेज को रोका गया.



A truck loaded with acid on its way from Brahmapur (Odisha) to Kolkata (West Bengal) starts to leak near Champagarh. A team of firefighters on the spot to contain the leak. pic.twitter.com/2vklTXbZxH