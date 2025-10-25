हैदराबाद: DCP पर किया हमला, तो आत्मरक्षा में चलाई गोली, चेन स्नैचर घायल

हैदराबाद के साउथ-ईस्ट जोन में शुक्रवार शाम एक नाटकीय घटना सामने आई. पुलिस ने बताया कि डीसीपी चैतन्य और उनकी टीम पर एक कुख्यात चेन स्नैचर ने हमला किया, जिसके बाद डीसीपी ने आत्मरक्षा में तीन राउंड फायरिंग की. घटना चदरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास लगभग 5 बजे हुई.

पुलिस के अनुसार, पहले से 20 से अधिक आपराधिक मामलों में लिप्त और दो पीडी एक्ट्स के तहत दर्ज आरोपी मोहम्मद उमर अंसारी ने डीसीपी और उनके टीम के एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला करने आया. इसके जवाब में डीसीपी ने तीन राउंड फायर किए, जिसमें आरोपी घायल हो गया. अंसारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है.

घटना के दौरान अंसारी का एक साथी भागने में सफल रहा. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. घटना से पहले अंसारी ने उप्पल इलाके में एक महिला से मोबाइल फोन और सोने की चेन छीनने की वारदात को अंजाम दिया था. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद सज्जनार ने पुष्टि की कि डीसीपी और उनके साथियों को कोई चोट नहीं आई. उन्होंने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है.

इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता पैदा कर दी है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की अपराधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीसीपी चैतन्य और उनकी टीम की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया ने गंभीर स्थिति को नियंत्रित किया और संभावित बड़ी घटना को टाल दिया. पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी संभावित अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं.

