इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट को लेकर हरभजन सिंह ने मांगी माफी, जानिए क्या है विवाद

लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर माफी मांगी है. हरभजन सिंह ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए माफी मांगी है.

दरअसल, हाल ही में हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की थी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण मंदिर में मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले को श्रद्धांजलि दी थी और उसे शहीद बताया था. इसमें लिखा, 'सम्मान के साथ जीना और धर्म के लिए मरना. 1 जून से 6 जून 1984 को सचखंड श्री हरमिंदर साहिब पर शहीद होने वाले सिंह-सिंहनियों की शहादत को प्रणाम.' हरभजन ने भिंडरावाले का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने जो फोटो शेयर की थी उसमें खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर भी थी.

अपनी इस पोस्ट को लेकर उन्होंने अपने माफीनामे में लिखा है, मैं कल इंस्टाग्राम पर किए गए अपने पोस्ट के बारे में सफाई देना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं. मुझे एक WhatsApp फॉरवर्ड मिला था जिसको मैंने बिना ध्यान से देखे कि उसे पोस्ट में क्या कहा गया है और वो पोस्ट किसके समर्थन में यह सब जांचे बिना ही अपने अकाउंट से शेयर कर दिया. यह मेरी गलती थी, मैं इसे स्वीकार करता हूं. मैं उस पोस्ट में कही गई बातों का समर्थन नहीं करता. मैं एक सिख हूं जो भारत के लिए लड़ेगा, भारत के खिलाफ नहीं.

