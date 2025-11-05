scorecardresearch
 

Guru Nanak Jayanti Wishes 2025: गुरु नानक जयंती पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं

Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes in Hindi: गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे. हर साल कार्तिक पूर्णिमा की शु्क्ल पक्ष की तिथि को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है. इस बार गुरु नानक जयंती 5 नवंबर को मनाई जा रही है. आइए इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को विशेष शुभकामना संदेश शेयर करते हैं.

- आर नानक पार नानक,
सब था एक ओंकार नानक
वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
गुरु नानक जयंती की बधाई


- प्रकाश पर्व आपके जीवन को रोशनी से भर दे
आपके परिवार को सभी दुखों से दूर करे
Happy Guru Nanak Jayanti


- मेरी गुरु नानक देव जी से कामना है कि
आपके सपने पूरे हों और आपको सुखद जीवन मिल सके
गुरु नानक देव जी आप पर हमेशा कृपा बनाएं
गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

- वो तेरा नूर था कि जिसने हिन्द बचा लिया
वो तेरा गुरूर था कि जिसने सिंघ बचा लिया,
वो तेरी शान थी कि सबने, अपना सिर झुका लिया
हैप्पी गुरु नानक जयंती


- नानक नाम चढ़दी कला
तेरे भाने सरबत दा भला
धन-धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर
ढेर सारी बधाइयां
गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

