Guru Nanak Jayanti Wishes 2025: गुरु नानक जयंती पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं

- आर नानक पार नानक,

सब था एक ओंकार नानक

वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह

गुरु नानक जयंती की बधाई



- प्रकाश पर्व आपके जीवन को रोशनी से भर दे

आपके परिवार को सभी दुखों से दूर करे

Happy Guru Nanak Jayanti



- मेरी गुरु नानक देव जी से कामना है कि

आपके सपने पूरे हों और आपको सुखद जीवन मिल सके

गुरु नानक देव जी आप पर हमेशा कृपा बनाएं

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं



- वो तेरा नूर था कि जिसने हिन्द बचा लिया

वो तेरा गुरूर था कि जिसने सिंघ बचा लिया,

वो तेरी शान थी कि सबने, अपना सिर झुका लिया

हैप्पी गुरु नानक जयंती



- नानक नाम चढ़दी कला

तेरे भाने सरबत दा भला

धन-धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर

ढेर सारी बधाइयां

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

---- समाप्त ----