50 नए रेलवे स्टेशन बनाएगी सरकार, एक लाख करोड़ होंगे खर्च

सरकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करेगी. इस पर 4926 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसके लिए कंपनियों से आवेदन मंगाए गए हैं जिसकी अंतिम तारीख 11 नवंबर 2020 है.

इसके बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी. अमिताभ कांत ने कहा कि रेलवे स्टेशन के विस्तार में शहरी विकास सचिव और वित्तीय मामलों के सचिव बड़ी भूमिका निभाएंगे. देश में रेलवे स्टेशनों के विस्तार के लिए कई कंपनियों से बात चल रही है. अमिताभ कांत ने बताया कि आने वाले वर्षों में देश में कम से कम 50 रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है.

Request for quotation has already been floated & due date for applications is 7th Oct, 2020. Very confident that it'll bring in investments in India for modern techonology of Railways, from across the world: NITI Aayog CEO on Public-Pvt Partnership in passenger train operations pic.twitter.com/IyEh2QAgat