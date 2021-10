'We are a great loser', अमित शाह के दौरे पर क्यों बोले गुलाम नबी आजाद

वे कहते हैं कि We are a great loser क्योंकि हमारे राज्य को दो हिस्से में बांट दिया गया है. We are a great loser क्योंकि यहां कि एसेंबली को भंग कर दिया गया है.

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद