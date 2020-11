अमित शाह की अपील पर बोले किसान- बॉर्डर से हटने की शर्त ठीक नहीं, कल लेंगे फैसला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से शनिवार को अपील की. गृह मंत्री ने धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढ़ंग से करने की अपील की है. साथ ही ये भी कहा कि सरकार तुरंत वार्ता के लिए भी तैयार है. वहीं, अमित शाह की अपील पर अब किसानों ने विचार करने का फैसला लिया है. कल रविवार को सुबह 9 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी. वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने किसानों से अपील की है कि वे गृह मंत्री अमित शाह की अपील मानते हुए बात करें.

किसान नेता जगजीत सिंह और शिवकुमार कक्का का कहना है कि हम सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त नहीं होनी चाहिए. किसान नेताओं का कहना है कि हमें इस बात का दुख है कि अमित शाह ने कंडीशन लगाई है कि पहले आपको एक जो जगह दी गई है वहां जाना चाहिए. उसके बाद बातचीत होगी. यह ठीक नहीं है.

किसान नेताओं ने कहा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है. यह हम मानते हैं, लेकिन अमित शाह ने जो भी कहा है उस पर कल बैठक होगी. हम विचार करेंगे कि हमें आगे क्या करना है.

Amit Shah ji has called for early meeting on a condition, it's not good. He should've offered talks with open heart without condition. We'll hold meeting tomorrow morning to decide our response: Jagjit Singh, Bharatiya Kisan Union's Punjab Pres, at Singhu border (Delhi-Haryana) https://t.co/HEjmQRkjuG pic.twitter.com/QHw3ukFnlE