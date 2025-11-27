10 राज्यों में ED की बड़ी कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी, मेडिकल कॉलेज निरीक्षण घोटाले की जांच तेज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश के 10 राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में की जा रही है.

किस मामले में हुई छापेमारी?

यह छापेमारी सीबीआई की ओर से 30 जून 2025 को दर्ज एक FIR के आधार पर की जा रही है. इस मामले में आरोप है कि चिकित्सा कॉलेजों के निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी को लीक करने के बदले सरकारी अधिकारियों, जिनमें नेशनल मेडिकल कमीशन के अधिकारी भी शामिल हैं, को रिश्वत दी गई.

7 मेडिकल कॉलेजों के परिसर में छापा

इस गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेजों से जुड़े प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों और बिचौलियों ने निरीक्षण में मानकों में हेरफेर करने और कॉलेजों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की मंजूरी दिलाने के लिए किया.

जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें विभिन्न राज्यों में स्थित 7 मेडिकल कॉलेजों के परिसर और एफआईआर में नामजद कुछ निजी व्यक्तियों के ठिकाने भी शामिल हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.

