देशभर में अगले हफ्ते से SIR होगा शुरू, जानें- पहले चरण में कौन-कौन से राज्य शामिल

बिहार में दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान होगा जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. आयोग ने पहले ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ दो सम्मेलन आयोजित किए हैं ताकि एसआईआर रोलआउट रोडमैप को अंतिम रूप दिया जा सके.

देशभर में अगले हफ्ते से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया (Photo: PTI)
देशभर में अगले हफ्ते से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया (Photo: PTI)

चुनाव आयोग अगले हफ्ते से देशव्यापी स्तर पर मतदाता सूची की विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू होगी.

इनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं, जहां 2026 में चुनाव होंगे. इसका मकसद राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों को सूची से हटाना है.

आयोग अगले हफ्ते के मध्य में एसआईआर के पहले चरण का ऐलान कर सकता है. आयोग उन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेगा, जहां स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं क्योंकि वहां की स्थानीय चुनावी मशीनरी व्यस्त है और SIR पर ध्यान नहीं दे पाएगी.

बिहार में हाल ही में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था, जहां 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ नामों के साथ अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी. इस दौरान करीब 50 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें मृत मतदाता, घर बदलने वाले लोग या दोहराए गए नाम शामिल थे.

