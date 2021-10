J-K: 25 करोड़ की हेरोइन बरामद, पंजाब में पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार

पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली. बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर में राजाताल में स्थित बॉर्डर के पास से एक पाकिस्तानी तस्कर को गिरफ्तार किया है. तस्कर के पास से सुरक्षाबलों ने ड्रग्स के 6 पैकेट बरामद किए हैं. उधर, जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षाबलों ने 25-30 करोड़ की हेरोइन बरामद की है.

बैग पर पाकिस्तानी मार्किंग

बीएसएफ डीआईजी भूपिंदर सिंह ने बताया कि सुरक्षाबलों ने अमृतसर के राजाताल में बॉर्डर के पास से एक पाकिस्तानी तस्कर काशी अली को गिरफ्तार किया. पिता का नाम रहमत अली है. ये पाकिस्तान के मनियाना का रहने वाला है. उसके पास से 6 पैकेट हेरोइन मिली है. इतना ही नहीं इन पैकेट पर पाकिस्तानी मार्किंग है.

