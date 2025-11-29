दिल्ली के शाहदरा में सनसनीखेज वारदात, बर्थडे से ठीक पहले युवक की गोली मार कर हत्या

दिल्ली के शाहदरा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 27 वर्षीय युवक गगन की उसके घर के पास सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि ये वारदात गगन के जन्मदिन मनाने से कुछ देर पहले हुई है. वह आधी रात 12 बजे अपना बर्थडे मनाने वाला था.

पुलिस ने बताया कि ये घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात की है. जब गगन अपने घर (फर्श बाजार थाना क्षेत्र) से बाहर निकला था, तभी किसी ने गोली मारकर गगन की हत्या कर दी. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है.

आरोपी ने हवा में की दो राउंड फायरिंग

मृतक के पिता के अनुसार वह किसी दोस्त से मिलने जा रहा था. जैसे ही वह घर के पास पहुंचा और किसी से गले मिला, तभी अचानक हमलावर ने उसके सिर में तड़ाके से गोली मार दी. गोली लगते ही गगन की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद हत्यारे ने डराने-धमकाने के लिए हवा में दो और राउंड फायरिंग की.

परिवार ने बताया कि 10 दिन पहले ही गगन की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. जन्मदिन की खुशी में पूरा परिवार उत्साहित था, लेकिन कुछ ही मिनटों में खुशियां मातम में बदल गईं.

जांच में जुटी पुलिस

वारदात की सूचना मिलते ही डीसीपी शाहदरा, फर्श बाजार थाने के SHO, शाहदरा थाने के SHO, क्राइम टीम और FSL टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. वह हमलावर का पता लगाने के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है.

