'चार इंजन वाली BJP सरकार दिल्ली की सुरक्षा नहीं संभाल पा रही', स्कूलों में बम की धमकी पर केजरीवाल का वार

दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरा ई-मेल मिला. इसे लेकर केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों को बार-बार बम धमकी मिल रही हैं. इससे बच्चों और अभिभावकों में डर फैलता है. बता दें कि धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत कार्रवाई की, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला.

केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया (Photo: PTI)
दिल्ली के कई स्कूलों को आज एक धमकी भरा मेल (E-MAIL) मिला था, इसमें स्कूलों को बम से उड़ाने का थ्रेट दिया गया था. इसे लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि चार इंजन वाली BJP सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है.  माता-पिता रोज डर में जी रहे हैं. आख़िर ये सब कब खत्म होगा?

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर कहा कि दिल्ली के स्कूलों को बार-बार बम धमकी मिल रही हैं. इससे हर तरफ़ अफ़रा-तफ़री हो जाती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चों और अभिभावकों में डर फैलता है, लेकिन एक साल से न कोई पकड़ा गया, न कोई कार्रवाई हुई है. 

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कई स्कूलों को शनिवार की सुबह बम की धमकी मिली थी, जिससे डर फैल गया. पुलिस और बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की. धमकी मिलने वाले स्कूलों में द्वारका का दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं. 

अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते और पुलिस दल स्कूल परिसरों में पहुंच गए. एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल से बाहर निकाल लिया गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम परिसरों की गहन जांच कर रहे हैं. अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.  उन्होंने यह भी बताया कि प्रभावित स्कूलों में तलाशी अभियान जारी है.

ये भी पढ़ेंः DPS द्वारका, सर्वोदय विद्यालय समेत दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, एक्शन में पुलिस
 
पुलिस ने कहा कि अधिकारी धमकियों के सोर्स की जांच कर रहे हैं और यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या ये धमकियां दहशत फैलाने की किसी सुनियोजित कोशिश का हिस्सा थीं.

