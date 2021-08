उमर खालिद की जमानत पर 3 सितंबर को सुनवाई, दिल्ली पुलिस के दावों में विरोधाभास

दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने जो बहस की और साक्ष्य पेश किए उससे पुलिस के दावों में कई विरोधाभास हैं. अब इस मामले में तीन सितंबर को सुनवाई होगी.

त्रिदीप पायस ने अदालत को बताया कि एक चैनल द्वारा उनके भाषण का एडिटेड वीडियो चलाया गया, जिसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया था और इस आधार पर ही UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था.

Umar Khalid's bail plea : Lawyer Trideep Pais argues Republic TV showed an edited version of Khalid's speech which was tweeted by Amit Malviya.



"The journalist didn't even have the responsibility to go there. It's not a journalistic ethic. This is death of journalism" -lawyer. https://t.co/u2sWOvFUlw