Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में बढ़ा प्रदूषण! जानिए भीषण गर्मी और हीटवेव कैसे बनी वजह

Delhi Air More Toxic Than Last Summer: इस बार दिल्ली में गर्मी ने ही नहीं बल्कि हवा में ओज़ोन गैस ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है. सीएसई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार बढ़ते तापमान की वजह से हवा में ओजोन का लेवल भी बढ़ा है. यहां पढ़िए सीएसई की रिसर्च में क्या आया सामने.

Delhi Air Quality More Toxic Than Last Summer