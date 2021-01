ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की राजनीतिक दलों ने की निंदा, संजय राउत बोले- राष्ट्रीय शर्म का विषय

गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगह हिंसा हुई जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई राजनीतिक दलों ने निंदा की. मोर्चा ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि इससे हमारा आंदोलन कमजोर होगा. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और शिवसेना जैसे राजनीतिक दलों ने भी हिंसा की निंदा की है.

दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि आज की हिंसा की हम कड़ी निंदा करते हैं. यह खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने इस हद तक स्थिति को बिगड़ने दिया. पिछले दो महीने से आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है. किसान नेताओं ने कहा है कि जो लोग आज हिंसा में शामिल थे, वे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे और वे बाहरी तत्व थे. वे जो भी थे, हिंसा ने निश्चित रूप से आंदोलन को कमजोर किया है जो अब तक इतने शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से चल रहा था.

हिंसा समाधान का हल नहींः राहुल

ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कड़ी निंदा की है. राहुल गांधी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा. देशहित के लिए कृषि-विरोधी कानून वापस लो!

पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से दिल्ली खाली करने की बात कहते हुए कहा, 'दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य दिखे. कुछ तत्वों द्वारा की गई हिंसा अस्वीकार्य है. यह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा उत्पन्न सद्भावना को नुकसान पहुंचाएगा. किसान नेताओं ने खुद को इससे अलग कर लिया और ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया. मैं सभी किसानों से दिल्ली खाली करने और बॉर्डर्स पर लौटने का निवेदन करता हूं.'

दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की ओर से भी ट्वीट कर अपील की गई कि हिंसा को रोक दें, हिंसा से कोई भी हल नहीं निकलेगा.

केंद्र नाकाम रहाः शरद पवार

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अनुशासित तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया. संयम खत्म होते ही ट्रैक्टर रैली निकाली गई. केंद्र की जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में रखने की थी, लेकिन वो विफल रहा.

