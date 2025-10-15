दीपोत्सव: अयोध्या में दो दिन चलेगा भव्य ड्रोन और लेजर शो, दिखेगा तकनीक और आस्था का अनोखा संगम

अयोध्या इस बार दीपोत्सव-2025 में आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनुपम संगम पेश करने जा रही है. 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस भव्य उत्सव में 56 घाटों पर 26 लाख दीयों की रोशनी के साथ कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3-डी होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगा. इस बारे में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने जानकारी दी है.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'दीपोत्सव-2025 में कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3-डी होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो को लेकर दर्शकों में उत्साह है. स्वदेश निर्मित 1,100 ड्रोन आसमान में रामायण के विभिन्न प्रसंगों की झलकियां प्रस्तुत करेंगे. आकाश में अद्भुत कलाकृतियां उभरकर एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगी.

वहीं, 3-डी होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो दर्शकों के सामने वास्तविक प्रतीत होने वाली छवियों के माध्यम से अनुभव को यादगार बनाएंगी.'

मंत्री ने बताया कि 'पर्यटन एवं संस्कृति विभाग सदैव आस्था, संस्कृति और नवाचार के समन्वय को प्राथमिकता देता आया है. पिछले वर्ष आयोजित दीपोत्सव में पहली बार 500 ड्रोन के माध्यम से भव्य शो का आयोजन किया गया था जो आमजन और विशिष्ट अतिथियों सभी के लिए अत्यंत रोमांचक अनुभव रहा.

18 व 19 अक्टूबर को होगा भव्य ड्रोन शो

दीपोत्सव-2025 को और अधिक आकर्षक एवं भव्य बनाने के उद्देश्य से 1,100 ड्रोन के जरिए अद्भुत ड्रोन शो प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई है. आमलोगों के अभूतपूर्व उत्साह को देखते हुए पर्यटन विभाग ने दीपोत्सव पूर्व 18 अक्टूबर को भी एक अतिरिक्त ड्रोन शो आयोजित करने का निर्णय लिया है. इस प्रकार अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब दो दिन 18 व 19 अक्टूबर की शाम 07:30 बजे ड्रोन शो और लेजर शो का आनंद ले सकेंगे.

रामायण के विभिन्न प्रसंग आकाश में होंगे प्रस्तुत

संगीत और रोशनी से सजे लेज़र शो में प्रभु श्रीराम के जीवन और आदर्शों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से चित्रित किया जाएगा. वहीं, 1,100 स्वदेशी ड्रोन रामायण के विभिन्न प्रसंगों को आकाश में प्रस्तुत करेगा, जिनमें 'जय श्रीराम', धनुषधारी श्री राम, संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान, रामसेतु और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी मनमोहक आकृतियां शामिल होंगी. शो का समापन ‘त्रेता युग से नव अयोध्या’ की प्रतीकात्मक झांकी के साथ होगा जो शहर के आध्यात्मिक अतीत और आधुनिक वर्तमान को जोड़ता है.

आकर्षण का होगा केंद्र

विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया ने बताया कि 'दीपोत्सव-2025 में 1100 ड्रोन के माध्यम से शो और 3डी-होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा.

पर्यटन विभाग का प्रयास है कि अयोध्या आने वाले सभी भक्तजन और श्रद्धालु इन सभी प्रस्तुतियों का आनंद उठा सकें.

हमारा उद्देश्य है कि कोई भी आगंतुक रामनगरी के इस भव्य और दिव्य आयोजन की अनुभूति से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि यूपीएसटीडीसी के एक-दिवसीय ‘दीपोत्सव स्पेशल टूर पैकेज’ को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला है. बुकिंग शुरू होते ही सभी सीटें भर गईं, जिससे स्पष्ट है कि देशभर से लोग अयोध्या की इस दिव्य उत्सव यात्रा का हिस्सा बनने को उत्सुक हैं.'

