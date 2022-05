Cyclonic Asani: तूफान के असर से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, चक्रवात 'असानी' के बीच ट्रेनें रद्द-फ्लाइट्स भी कैंसिल

Asani Cyclone Update: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'आसनी' अब आंध्र प्रदेश की ओर मुड़ गया है. चक्रवात असानी उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा. फिर इसके उत्तर-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 12 मई की सुबह तक चक्रवात असानी के कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है.

CS ASANI lay centered at 0530 hrs IST, near lat 15.8°N & long 81.4°E, about 40 km south of Machilipatnam. Likely to move nearly northwards for next few hour & recurve slowly NNEwards & emerge into westcentral BoB off North AP coasts by night. pic.twitter.com/iIu49NLkhc

IMD के मुताबिक, तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और पश्चिम गोदावरी जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हो रही है.

#WATCH | Andhra Pradesh: Tumultuous waves along with gusty winds prevail on the shores of Visakhapatnam as #CycloneAsani approaches



As per IMD, cyclone is very likely to move nearly northwestwards for next few hours & reach Westcentral Bay of Bengal close to Andhra Pradesh coast pic.twitter.com/ISp7vgMXbq