Board Exam Postponed: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, BIEAP ने आंध्र प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 को स्थगित करने का निर्देश जारी किया. परीक्षा आज बुधवार, 11 मई, 2022 को आयोजित की जाने वाली थी. एपी इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा चक्रवात आसनी के कारण स्थगित कर दी गई है. बोर्ड ने चक्रवात के अलर्ट को ध्‍यान में रखते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र बोर्ड परीक्षा को स्‍थग‍ित करने का फैसला लिया है.

आंध्र प्रदेश बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 11 मई से 25 मई तक आयोजित की जानी हैं. बोर्ड ने बुधवार की परीक्षा को अगली डेट के लिए स्‍थगित कर दिया है. 12 मई से शेष परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तित रहेगा. परीक्षा केंद्र के स्थान और परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh postpones examinations slated for today, 11th May to 25th May. Rest of the examination schedule from 12th May remains unchanged. The examination centre venues and the timings of the examination unchanged.#CycloneAsani