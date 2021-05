Tauktae का कहर: समुद्र में फंसी नाव, नेवी का मिशन रेस्क्यू जारी, अबतक 177 को बचाया गया

चक्रवाती तूफान Tauktae के कारण महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक तबाही मची है. अलग-अलग इलाकों में तूफान के बीच आई तेज हवा और बारिश ने अपना कहर बरपाया. लेकिन इससे इतर मुंबई के पास इस तूफान के बीच समुद्र में एक नाव फंस गई थी, जिसमें करीब 273 लोग थे.

ये नाव तूफान के बीच डूब गई, जिसके बाद भारतीय नेवी ने राहत बचाव का काम शुरू किया और मंगलवार सुबह तक कुल 177 लोगों को बचा लिया है.

लोगों को निकालने के काम में भारतीय नेवी लगी हुई है, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता और अन्य बड़े जहाज भी मिशन में लगे हैं.



भारतीय नेवी के मुताबिक, इंडियन नेवल P8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. नेवी के हेलिकॉप्टर भी इस काम में जुटे हैं. मंगलवार को इस ऑपरेशन की गति को बढ़ाया जाएगा और सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा.

