जर्जर बिल्डिंग की बालकनी गिरी, दादा, बेटा और पोते की दर्दनाक मौत

ओडिशा के कटक में एक पुरानी इमारत की बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिवार को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को पहले ही इमारत की जर्जर स्थिति की जानकारी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई.

बालकनी गिरने से तीन की मौत. (Photo: Representational)
ओडिशा के कटक जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब एक पुरानी इमारत की बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में एक पांच वर्षीय मासूम बच्चा भी शामिल है. यह हादसा शहर के मणि साहू चक इलाके में हुआ.

बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना एक पुराने अपार्टमेंट की बालकनी के अचानक टूटकर पास के घर पर गिरने से हुई. जिस घर पर मलबा गिरा, उसमें एक ही परिवार के सभी सदस्य रह रहे थे. घर की एक महिला ने बताया, 'बालकनी हमारे घर पर गिर गई, मेरे पति, बेटा और पोता तीनों की मौत हो गई.'

मृतकों की पहचान अब्दुल जलिल (60), अब्दुल जाहिद (30) और अब्दुल मुजाहिद (5) के रूप में हुई है. तीनों घायलों को गंभीर हालत में एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, कटक में भर्ती कराया गया है.

सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है.

कटक-बराबती विधायक सोफिया फिरदौस ने भी घटनास्थल का दौरा किया और प्रशासन से कहा कि शहर में मौजूद सभी असुरक्षित इमारतों को तुरंत सील या मरम्मत किया जाए. उन्होंने कहा, 'कई पुरानी बिल्डिंगें जानलेवा हालत में हैं, प्रशासन को इनकी जांच तुरंत करनी चाहिए.'

लोगों ने नगर निगम पर लगाए आरोप

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिस इमारत से यह हादसा हुआ, उसे पहले ही नगर निगम ने असुरक्षित घोषित किया था, लेकिन न तो उसे खाली कराया गया और न ही तोड़ा गया. इस लापरवाही के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई.

कटक नगर निगम (CMC) ने भी मृतकों के परिजनों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी छह लोगों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तीन की मौत पहले ही हो चुकी थी.
 

