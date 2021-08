कोरोना: देश में लगातार 5वें दिन नए केस 40 हजार के पार, 46 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट

Coronavirus in India: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ रही है. पिछले कुछ दिनों से रिकवरी रेट की तुलना में कोरोना के नए मामलों (New Cases) की संख्या में इजाफा हो रहा है. भारत में लगातार 5वें दिन 40 हजार से अधिक कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 41,831 नए मामले सामने आए जबकि 541 कोरोना मरीजों की जान गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,831 नए मामले (New cases) सामने आए जबकि 39,258 कोविड मरीज ठीक/रिकवर (Recover) हुए हैं. इस दौरान कोविड मरीजों के ठीक होने (Recovery Rate) की तुलना में नए कोरोना मामलों की संख्या अधिक है. भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की अब राष्ट्रीय दर 97.36 प्रतिशत है.

केरल से 50 फीसदी नए केस

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं. दक्षिणी राज्य केरल से पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 20 हजार से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं. वहीं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी केस बढ़ रहे हैं.

केंद्र सरकार ने दिए सख्ती के निर्देश

कोरोना की दूसरी लहर में देशभर में मची तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से उन सभी जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है, जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट (Positivity Rate) 10 फीसदी से अधिक है.

➡️ In districts with more than 10% positivity, strict restrictions advised to prevent crowds and intermingling of people.



➡️ Testing to be ramped up along with Vaccination Saturation in Targeted Districts for vulnerable groups.