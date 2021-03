Corona Vaccination Updates: कोरोना से लड़ाई में भारत ने अब एक नया मील का पत्‍थर स्‍थापित कर दिया है. स्‍वदेशी वैक्‍सीन से वायरस को मात देते हुए भारत में रिकॉर्ड 4.2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है. बीते 24 घंटों में ही 27 लाख लोगों का टीकाकरण (Vaccination) किया जा चुका है. पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्‍सीन दी गई है और अब 60 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्‍सीन दी जा रही है.

India records a milestone in COVID19 vaccination with administration of over 4.2 cr vaccine doses.



More than 2.7 million vaccine doses given in the last 24 hours.#LargestVaccineDrive