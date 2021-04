Coronavirus in India: कोरोना की लहर बेकाबू-देश में सवा लाख नए मरीज, जानिए किस राज्य में क्या हैं हालात

Coronavirus in India Latest Updates: भारत में कोरोना मामलों में प्रतिदिन उछाल नया रिकॉर्ड बना रहा है. देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक लाख 26 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 685 लोगों की मौत हुई है. कोरोना की तेज रफ्तार के साथ भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है. जो कुल मामलों का 7.04 प्रतिशत है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,26,789 नए केस सामने आए हैं. जबकि कोरोना महामारी की चपेट में आकर 685 मरीजों की मौत हुई है. वहीं, इस दौरान 59,258 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे तक का जारी कोरोना का आंकड़ा...

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 1,18,51,393 लोग कोरोना महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं. हालांकि, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है. जो अब 91.67 प्रतिशत है. वहीं, कोविड-19 से मृत्यु दर 1.29 प्रतिशत है.

#CoronaVirusUpdates:



State-wise details of Total Confirmed #COVID19 cases

(till 08 April, 2021, 8 AM)



➡️States with 1-30000 confirmed cases

➡️States with 30001-300000 confirmed cases

➡️States with 300000+ confirmed cases

➡️Total no. of confirmed cases so far #StaySafe pic.twitter.com/2vLEB6xlrE