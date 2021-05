तड़पता रहा कोरोना संक्रमित, पत्नी देखती रही... बेटी ने बचाने की जद्दोजहद.. लेकिन हुई मौत

वैसे तो कोरोना के इस संकट काल में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश से सामने आ रही एक तस्वीर ने हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, एक कोरोना पीड़ित पति तड़पता रहा, लेकिन उसकी पत्नी पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकी. संक्रमण के डर से वह हिम्मत न जुटा पाई.

मामला आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का है. इस गांव का रहना वाला एक शख्स विजयवाड़ा से अपने गांव लौटा. वह कोरोना संक्रमित था. इस वजह से उसे गांव में घुसने की इजाजत नहीं गई. वह गांव के बाहर ही एक झोपड़ी में रहने लगा. बीते दिनों जब उसके परिवार के लोग कोरोना संक्रमित शख्स से मिलने पहुंचे, तब वह जमीन पर गिरकर तड़प रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो कोरोना संक्रमित शख्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. यह देखकर उसकी बेटी भावुक हो गई और अपने पिता की जान बचाने की कोशिश करने लगी. इस दौरान उसकी मां ने अपने संक्रमित पिता के पास जाने से रोका, लेकिन बेटी नहीं मानी और वह अपने पिता को पानी पिलाने लगी.

Heart-wrenching!! Unable to see the plight of his #COVID19 infected father, daughter went and poured water in his throat despite mother's objection. However, he breathed his last. #Srikakulam reported 2398 fresh #coronavirus cases (#AndhraPradesh 20,0034 new cases, and 82 deaths) pic.twitter.com/grNvwZ1s4X