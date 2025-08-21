scorecardresearch
 

UP: बरेली में पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका मिला शव

उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात 26 साल के पुलिस कांस्टेबल शिव कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मेरठ के खाता गांव का रहने वाला शिव कुमार बिथरी गांव में किराए के कमरे में रहता था. गुरुवार शाम साथी कांस्टेबलों ने उसे पंखे से लटका पाया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, जांच जारी है.

कांस्टेबल ने किया सुसाइड (Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के बरेली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. शहर में तैनात 26 साल के पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान शिव कुमार के रूप में हुई है, जो मेरठ जिले के खाता गांव का निवासी था.

पंखे से लटकी मिली लाश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शिव कुमार 8 अप्रैल 2023 से बिथरी चैनपुर थाने में तैनात था. वह बिथरी गांव में किराए के कमरे में रह रहा था. गुरुवार शाम साथी कांस्टेबल उसे बुलाने के लिए उसके कमरे पर पहुंचे. दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अंदर झांका तो शिव कुमार का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला.

सूचना मिलते ही थाने के अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है और वो बरेली पहुंच रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

बरेली के SSP अनुराग आर्य ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. उन्होंने कहा, मामले की जांच की जा रही है. आत्महत्या की वजहों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के बयान के बाद ही हो सकेगा.'

नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

फिलहाल पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है. शुरुआती जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

इस घटना के बाद पुलिस विभाग में भी शोक का माहौल है. साथी कांस्टेबलों का कहना है कि शिव कुमार हमेशा सामान्य दिखता था और उसने कभी किसी परेशानी की बात नहीं बताई. फिलहाल, पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है.
 

