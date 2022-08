Live: महंगाई पर कांग्रेस का हल्लाबोल, राहुल गांधी हिरासत में लिए गए, काले कपड़े पहन सड़क पर उतरे सांसद

कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देशभर में हल्लाबोल जारी है. जहां दिल्ली में बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. तो वहीं, सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद से मार्च निकाला. इस दौरान सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहे.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मार्च निकाल रहे हैं. कांग्रेस की योजना राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने विजय चौक रोड ब्लॉक कर दिया है. पुलिस ने संसद से राष्ट्रपति भवन जाने वाले इस मार्ग के बीच में बैरिगेड लगा दिए हैं.



कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, हम राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया. पुलिस का कहना है कि इस इलाके में धारा 144 लागू है. यहां विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. कांग्रेस सांसदों ने खुद को गिरफ्तार करने की मांग की है.

वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, यह विरध महंगाई और अग्निपथ को लेकर है. महंगाई ने सभी पर असर डाला है. राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि लोगों की आवाज को उठाएं. इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं.

उधर, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता पार्टी दफ्तर से मार्च निकाल रहे हैं. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. इतना ही नहीं 10 से ज्यादा बसों को खड़ा कर दिया गया. ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा सके.

बारिश के बावजूद सड़क पर उतरे कार्यकर्ता





बिहार में सड़कों पर कार्यकर्ता



