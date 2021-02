राहुल गांधी ने दिया कैप्टन सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा, अंतिम यात्रा में पहुंचे

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कई बड़े नेताओं ने सतीश शर्मा को श्रद्धांजलि दी है.

गांधी परिवार के करीबी रहे कैप्टन सतीश शर्मा की अंतिम यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और उन्होंने सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया. कैप्टन सतीश शर्मा का निधन इसी 17 फरवरी को गोवा में हुआ था, वो 73 साल के थे.

Shri @RahulGandhi and the Congress party pay their humblest tributes to Late Capt. Satish Sharma ji.



His contributions towards the service of our people will always be remembered. pic.twitter.com/vTdpRe8XgO