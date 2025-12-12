शीतलहर के साथ बढ़ेगी ठंड! यूपी-पंजाब समेत इन राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है. अब भारत मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में 14 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है. पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में शीतलहर के हालात बने रहेंगे.

IMD के मुताबिक, 14 दिसंबर तक यूपी में सुबह-शाम बहुत घना कोहरा छा सकता है. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, असम, मेघालय, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 13 से 16 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, 12 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू होगा. पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के प्रभाव और पुरवा हवाओं के कारण आगामी तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. लेकिन तराई के जिलों में घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 दिसंबर की सुबह तक तराई क्षेत्र में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी.

तराई के कौन-से जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे?

मौसम विभाग के मुताबिक, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती आदि जिलों में सुबह-शाम बहुत घना कोहरा रहेगा.

दिल्ली के मौसम की जानकारी

देश की राजधानी दिल्ली में मौसम में बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है. कभी ठंडक बढ़ जाती है तो कभी मौसम गर्म हो रहा है. गुरुवार को इस दिसंबर में पहली बार न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 12-14 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. सुबह-शाम कोहरा और रात में धुंध छाई रहने की संभावना है.

इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

महाराष्ट्र (मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ), पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर कर्नाटक में 14 दिसंबर तक अलग-अलग जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी.

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. हालांकि, उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है. बाकी देश में अगले 7 दिन तक रात का तापमान लगभग वैसा ही रहेगा.

