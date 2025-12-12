scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शीतलहर के साथ बढ़ेगी ठंड! यूपी-पंजाब समेत इन राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

Weather Forecast: देश में ठंड ने जोर पकड़ लिया है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई हिस्सों में फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मध्य, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में 14 दिसंबर 2025 तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है. साथ ही घने कोहरे का भी अलर्ट है.

Advertisement
X
कई राज्यों में शीतलहर जारी, कोहरे से भी नहीं राहत
कई राज्यों में शीतलहर जारी, कोहरे से भी नहीं राहत

देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है. अब भारत मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में 14 दिसंबर तक  शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है. पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में शीतलहर के हालात बने रहेंगे.

IMD के मुताबिक, 14 दिसंबर तक यूपी में सुबह-शाम बहुत घना कोहरा छा सकता है. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, असम, मेघालय, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 13 से 16 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने का अनुमान है. 

मौसम विभाग के अनुसार, 12 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू होगा. पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के प्रभाव और पुरवा हवाओं के कारण आगामी तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. लेकिन तराई के जिलों में घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 दिसंबर की सुबह तक तराई क्षेत्र में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Jammu Kashmir snowfall
सोनमर्ग-गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़, कश्मीर में शीतलहर जारी, जीरो डिग्री से नीचे पारा 
Delhi Weather
Delhi-NCR में कैसा रहेगा मौसम?  
Of the city's 39 monitoring stations, 35 registered AQI readings in the 'very poor' range, while the remaining four reported 'poor' air quality.
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से थोड़ी राहत, लेकिन हवा अभी भी खराब, जानें AQI 
हिमाचल में ताजा बर्फबारी, (सांकेतिक तस्वीर)
रोहतांग में बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की चादर, मनाली-लेह हाईवे बंद 
UP cold wave alert, early winter in Uttar Pradesh, temperature drop in UP districts, UP weather update, night temperature falls UP, cold wave warning India, Uttar Pradesh winter news
मौसम: दिल्ली से राजस्थान तक बढ़ेगी ठंड! इन राज्यों में 3 दिन शीतलहर का अलर्ट 

तराई के कौन-से जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे?
मौसम विभाग के मुताबिक, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती आदि जिलों में सुबह-शाम बहुत घना कोहरा रहेगा.

Advertisement

दिल्ली के मौसम की जानकारी 
देश की राजधानी दिल्ली में मौसम में बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है. कभी ठंडक बढ़ जाती है तो कभी मौसम गर्म हो रहा है. गुरुवार को इस दिसंबर में पहली बार न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 12-14 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. सुबह-शाम कोहरा और रात में धुंध छाई रहने की संभावना है.

इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट
महाराष्ट्र (मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ), पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर कर्नाटक में  14 दिसंबर तक अलग-अलग जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी.

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. हालांकि, उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है. बाकी देश में अगले 7 दिन तक रात का तापमान लगभग वैसा ही रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement