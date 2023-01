Rajasthan Weather: रेगिस्तान में सर्दी का सितम, चूरू में माइनस 2.5 डिग्री पहुंचा पारा, शीतलहर का अलर्ट

देश के कई राज्य इस वक्त भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं. राजस्थान में भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार शेखावाटी, चूरू, फतेहपुर में भी रिकार्ड तोड़ ठंड पड़ रही है. ये इलाके बर्फिस्तान बन गए हैं. तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है. यहां पेड़-पौधों से लेकर फसलों तक पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है.

माइनस डिग्री पहुंचा तापमान

बीती रात फतेहपुर शेखावटी में रात न्यूनतम पारा माइनस 4.7 मे दर्ज किया गया. जो शनिवार को माइनस 3.5 रिकॉर्ड किया गया था. वहीं, चूरू में न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालय के क्षेत्र में दबाव में बढ़ोतरी हुई है. साथ ही दिन भर चली उत्तरी हवा ने प्रभावित किया है.

Rajasthan | Frost seen on plants and fields in Sikar today as the mercury drops to sub-zero temperatures here.



Shishram Dhaka, the Zonal Director, research at Agricultural Research Station (ARS), Fatehpur-Shekhawati says that temperature of -4.7°C recorded at Fatehpur-Shekhawati pic.twitter.com/gMPBOM5SHZ