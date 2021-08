नेताजी के परपोते की पीएम मोदी को चिट्ठी, ‘लालकिले से INA का जिक्र करना ना भूलें’

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा है. चंद्रबोस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Subhash Chandra Bose) और आजाद हिन्द फौज का ज़िक्र करना ना भूलें.

चंद्रबोस ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 1857 से ही अंग्रेजों के खिलाफ देश में अलग-अलग जगह आंदोलन शुरू हो गए थे, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी (INA) द्वारा अंग्रेजों को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया.

उन्होंने लिखा है कि आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला दिया था. इसी के बाद अंग्रेजों को अहसास हुआ था कि वह हिन्दुस्तान में लंबे वक्त तक नहीं रुक सकते हैं.

