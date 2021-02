बंगाल: अमित शाह के कार्यक्रम में नेताजी के परिवार को नहीं मिला न्योता, जताई नाराजगी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता चंद्र कुमार बोस ने सवाल किया कि आज शुक्रवार को कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी के परिवार के किसी भी सदस्य को क्यों नहीं बुलाया गया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया था.

सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नेता चंद्र कुमार बोस ने संस्कृति मंत्रालय से इस संबंध में अपनी नाराजगी जता दी है. चंद्र कुमार ने निराशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री की उच्च अधिकार समिति में शामिल 4 सदस्यों समेत बोस परिवार के किसी भी सदस्य को इस आयोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था.

ट्विटर पर एक शख्स ने ट्वीट कर कहा कि आज नेशनल लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जहां गृह मंत्री अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद थे, लेकिन नेताजी के परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया था. यहां तक कि उन लोगों को भी नहीं, जो पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्चाधिकार समिति के सदस्य हैं.

इस ट्वीट पर जवाब देते हुए चंद्र कुमार बोस ने सवाल करते हुए कहा, 'किसने कार्यक्रम का आयोजन किया था.' साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय और अमित शाह समेत कई लोगों के ट्विटर हैंडल को टैग भी किया था.

महान हस्तियों को दी गई श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में बंगाल की महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दी. फिर शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में ही बिप्लब बंगला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई. ये साइकिल यात्राएं कोलकाता से झारग्राम होते हुए पुरुलिया, कोलकाता से हुगली होते हुए पूर्व बर्धमान, कोलकाता से उत्तरी 24 परगना और हुगली होते हुए मुर्शिदाबाद तक जाएंगी.

इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे कई कार्यक्रमों के क्रम में देखा जाना चाहिए, जिन्हें नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है. हर कोई नेताजी को आज भी उतना ही याद करता है जितना उन्हें कल किया जाता था, उनके योगदान को भुलाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन यह पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहा.

Paying tributes to our great revolutionaries of West Bengal at the iconic National Library, Kolkata. Watch live! https://t.co/Hz2EL5KvOh