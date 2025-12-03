CEC ज्ञानेश कुमार ने संभाली IIDEA की अध्यक्षता, 35 देशों के फोरम का करेंगे नेतृत्व

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अंतरराष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IIDEA) की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है. वे दिसंबर 2026 तक इस महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी निभाएंगे. ये संस्था दुनियाभर में लोकतंत्र को मजबूत करने तथा चुनावों की गुणवत्ता बढ़ाने में काम करती है.

स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आज आयोजित अंतरराष्ट्रीय IDEA की परिषद (Council of Member States) की बैठक में ज्ञानेश कुमार ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद संभाला. ये पहली बार है जब भारत का कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस संगठन की कमान संभाल रहा है.

'भारत के लिए गर्व की बात'

IIDEA की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश कुमार ने बताया कि वो वर्ष 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान (इंटरनेशनल आईडीईए) की अध्यक्षता भारत और यहां के मजबूत व विकसित लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है.

1995 में स्थापित IDEA एक अंतर-सरकारी संगठन है जो समावेशी, जवाबदेह और पारदर्शी लोकतंत्र के विकास में योगदान देता है. भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है और पिछले वर्षों में चुनाव व्यवस्था में अपने इनोवेशन और दक्षता के कारण विश्व में मान्यता प्राप्त कर चुका है. वर्तमान में 35 देशों की सदस्यता और संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान के पर्यवेक्षकों के साथ, ये संगठन समावेशी, लचीले और जवाबदेह लोकतंत्रों को बढ़ावा देता है.

पेशेवर नेटवर्क को बढ़ावा

अध्यक्ष के रूप में CEC ज्ञानेश कुमार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इतने चुनाव कराने के विशाल अनुभव का लाभ उठाएंगे. निर्वाचन आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह के मुताबिक, IIDEA के वैश्विक एजेंडे को आकार देने के लिए भारत का अनुभव ज्ञान-साझाकरण को मजबूत करेगा. ये निर्वाचन प्रबंधन निकायों (EMBs) के बीच पेशेवर नेटवर्क को सुदृढ़ करेगा और वैश्विक चुनावी सुधारों का समर्थन करेगा.

लगभग एक अरब मतदाताओं के साथ, भारत अपनी सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को विश्व भर के EMBs के साथ साझा करने का प्रयास करेगा. निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण संस्थान IIIDEM (इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट) और IIDEA के बीच संयुक्त कार्यक्रम आयोजित होंगे. ये सहयोग गलत सूचना (Misinformation), चुनावी हिंसा और मतदाता विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों का जवाब देने के लिए वैश्विक तत्परता को और बढ़ाएगा.

142 देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण

अपनी स्थापना के बाद से IIIDEM न केवल देश में, बल्कि दुनिया भर में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है. अब तक IIIDEM ने 28 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 142 देशों के 3169 अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया है.

CEC ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में IIDEA और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) मिलकर काम करेंगे, ताकि ECI के तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेजित करने और प्रसारित करने के लिए मिलाकर काम करेंगे.

