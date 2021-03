Coronavirus Vaccination: रतन टाटा को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, ट्वीट कर कही ये बात

देश में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है. इसी बीच कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी जोरो पर है. देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टटा ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है. उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

उन्होंने ट्वीट में लिखा आज मैंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है. कोरोना डोज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने कहा कि यह बहुत सहज और बिना दर्द के था. मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति को जल्द ही टीका लगा दिया जाएगा.

Very thankful to have gotten my first vaccination shot today. It was effortless and painless. I truly hope everyone can be immunised and protected soon.